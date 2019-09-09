Артамонов о ремонте дорог в Калуге: «Жульническая схема не прошла»

В понедельник, 9 сентября, на заседании калужского правительства региональный министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА рассказала о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, она сообщила о ситуации, которая сложилась в Калуге.
- Из 27 дорог только три приняты, на 11 дорогах все работы выполнены, но не устранены недоделки, - отметила Иванова.
Она сообщила, что замечаний к выполненным работам масса, много брака, но они до сих пор не устранены. На сделанных дорогах было проведено более 40 испытаний качества.
- Дороги мы не принимаем, - подчеркнула министр.
При этом она рассказала, что до завершения дорожно-строительного года осталось всего три-четыре недели.
- Я думаю, мы справимся с теми проблемами, которые возникли, - подчеркнула при этом министр.
- Липецкие потренировались, что они теперь получат от этого? Ничего. Думали, что у них тут тоже пройдёт схема жульническая, которую они организовали в Липецкие. Не прошла. Построже с ними. Качество, качество и качество. На стадии приемки самые жёсткие требования предъявлять к исполнителю, - взял слово глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.
Он рассказал, что у него были опасения по ремонтным работам в Калуге, и они подтвердились.
- Внимательно посмотрите, как дальше эту работу доделать... Все те заверения, которые вы жителям давали, должны быть выполнены. Нельзя потерять доверие жителей. Люди должны быть уверены, что, если что-то сказано, оно обязательно будет сделано, - подвёл итог губернатор. – Выправляйте немедленно. Сейчас неделя погожая, я так понимаю, вы её потратите на подписание всяких документов, потом в дождь вы начнёте укладывать асфальт. Как это будет происходить, я не знаю пока ещё. Но предвижу эти сложности. Сегодня это в число важнейших задач входит.
Напомним, что горуправа Калуги сообщила о желании расторгнуть контракт с липецким подрядчиком, который занимался ремонтом дорог. На ремонт недоделанных дорог город выделит 400 миллионов рублей.
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