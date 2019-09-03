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Почти 400 миллионов выделяет город на ремонт недоделанных дорог

03.09.2019 11:35 38 4133 Оксана ИВАНОВА, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Почти 400 миллионов выделяет город на ремонт недоделанных дорог

1 сентября на сайте госзакупок было объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся ремонтом недоделанных дорог в Калуге. Как мы рассказывали, ранее эти работы выполняла компания «Липецк Дорога». 19 августа она остановила ремонт из-за отсутствия выплат по выполненным работам и подписанным актам.

Начальная стоимость первого контракта – 228 млн. 397 тыс. рублей, второго – 167 млн. 883 тысячи. Заявки на участие в аукционе принимают до 9 сентября. Торги состоятся 10-го числа.

Всего в адресном перечне дорог, которые нужно отремонтировать, значатся 24 объекта. Среди них есть те, которые на Геопортале Калужской области значатся как отремонтированные. Это, в частности, улицы Тарутинская, Прончищева, Октябрьская, Пушкина, Баженова, Гурьянова. С просьбой прокомментировать этот факт мы обратились в городскую управу.

Адресный перечень дорог по контракту стоимостью 228 млн. 397 тыс. рублей:

  • Ул. Баженова.
  • Ул. Баррикад от ул. Ленина до ул. Плеханова.
  • Ул. Академика Королева от ул. Гагарина до д. 2 по ул. Академика Королева.
  • Ул. Ленина от ул. Кутузова до ул. Товарная (исключая участок от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта).
  • Ул. Марата.
  • Ул. Никитина.
  • Ул. Октябрьская.    
  • Пер. Колхозный.
  • Ул. Плеханова от ул. Пушкина до ул. Труда.
  • Ул. Пушкина.
  • Ул. Рылеева от ул. Суворова до ул. Труда.
  • Ул. Пухова.
  • Ул. Гурьянова от ж. д. станции Азарово до района Карачевского кладбища.
  • Ул. Тульская.

Адресный перечень дорог по контракту стоимостью 167 млн. 883 тыс. рублей:

  • Ул. Глаголева.
  • Ул. Грабцевское шоссе от Константиновых до ул. Курсантов (исключая участок от ул. Карла Либкнехта до пл. Маяковского).
  • Ул. Зерновая (участок от Грабцевского шоссе до ул. Малинники).
  • Ул. Тарутинская от ул. Радищева до Ястребовской развязки.
  • Ул. Зеленая.
  • Пер. Ольговский.
  • Пер. Сельский.
  • Ул. Прончищева.
  • Ул. Молодежная в деревне Лихун.
  • Ул. Резванская от примыкания к Южному обходу до владения (участка) 440.

Напомним, 2 сентября горуправа сообщила, что расторгает контракты с компанией «Липецк Дорога». По словам первого заместителя городского головы Алексея ВОЛКОВА, организации было предъявлено 5 претензий о ненадлежащем качестве работ.

Между тем, согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, фактически контракты были расторгнуты 1 сентября. За несколько дней до этого на некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях было опубликовано заявление за подписью гендиректора ООО «Липецк Дорога». Оно адресовано директору ФСБ РФ Александру Бортникову, Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, председателю СК РФ Александру Бастрыкину, министру дорожного хозяйства Калужской области Ольге Ивановой.

В данном обращении руководитель компании заявляет «о нарушении законности при реализации муниципальных контрактов и выявлении признаков коррупции». Гендиректор организации утверждает, что заказчик в лице МКУ «Служба единого заказчика городского хозяйства» принял работы по нескольким объектам без замечаний и нарушений сроков.

«Всего по муниципальным контрактам ООО «Липецк Дорога» выполнено, а Заказчиком принято работ на сумму 160 млн. 637 тыс. рублей, - говорится в заявлении. – До настоящего времени денежные средства на расчётный счёт ООО «Липецк Дорога ни разу от Заказчика не поступали».

Руководитель дорожной организации сообщает, что средства за выполненные работы – порядка 120 млн. рублей – выплатили третьим лицам: ООО «Торговый дом ТСС», – которые, как утверждает гендиректор компании, прямого отношения к контрактам по ремонту дорог не имеют.

Договорные отношения между этой организацией и ООО «Липец Дорога» действительно существовали, сообщается в обращении, но только на поставку стройматериалов, проведение лабораторных испытаний и аренду части строительной техники. К выполнению работ, связанных непосредственно с ремонтом дорог, липецкие дорожники, по словам автора заявления, привлекали других субподрядчиков.

На сайте госзакупок размещены платёжные документы, которые подтверждают факт оплаты МКУ «СЕЗГХ» Торговому дому ТСС. Мы попросили горуправу прокомментировать, за что именно компании были переведены денежные средства.

О нецелевом расходовании бюджетных средств гендиректор липецкой дорожной организации сообщил в начале августа в письменном заявлении, которое было направлено в МКУ «СЕЗГХ», УФК Калужской области и региональное министерство дорожного строительства.

В сложившейся ситуации подрядчик видит признаки коррупции со стороны городских властей. Он просит руководство федеральных правоохранительных структур провести проверку по данному заявлению и привлечь к ответственности виновных.


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто дороги
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