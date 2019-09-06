Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 06 сентября
$ 66.05 0.45
72.88 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

В Калуге начали тестировать качество дорог

06.09.2019 15:08 15 1679 Елена Французова
В Калуге начали тестировать качество дорог

В 2020 году в городская управа совместно с рядом коммерческих компаний запустит проект по цифровому мониторингу состояния дорожного покрытия. Данные, полученные с телематических систем, установленных на автомобилях, станут одним из критериев очередности ремонта дорог, об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС

Сейчас в Калуге проводится тестирование телематической системы.  По городу ездят около 6 тысяч автомобилей. Если машина попадает в яму, то автоматика это считывает и передает обезличенную информацию на сервер. 

- Датчики помогут определить не только расположение ямы, но и интенсивность движения по той или иной дороге. Чем чаще автомобили будут попадать на неровность, тем быстрее оно будет разрушаться, а значит, тем скорее дорогу нужно ремонтировать, - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов.

Сейчас информация собирается  с серверов вручную. После завершения тестового режима этот процесс автоматизируют. Информацию можно будет увидеть на геопортале Калужской области.

Эта новость появилась на фоне набирающего обороты скандала со срывом работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Напомним, подрядчик ООО «Липецк Дорога», выигарвший тендер и ремонтировавший улицы города, ушёл из Калуги 19 августа, сославшись на то, что проведеные им работы власти не оплатили и им нечем платить зарплату людям. Городские власти это опровергают.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: авто транспорт
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Две улицы перекроют в Калуге 05.09.2019 15:19

Массовая езда по тротуару: калужские водители облюбовали новый маршрут на Плеханова 04.09.2019 16:33

«Грязная пропаганда»: власти прокомментировали скандал с ремонтом дорог 04.09.2019 12:24

Грузовикам на год запретили ездить по семи улицам Калуги 03.09.2019 16:05

Губернатор предложил в Калуге установить приподнятые пешеходные переходы 03.09.2019 12:08

Народные новости
2379 10
rolevoy
2500 14
pozor
2845 24
Политический гурман

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 15 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 07 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 07 сентября, 10:40
Натальин день
п. Полотняный Завод, музей
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 08 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

вс 08 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 15 сентября, 14:00
Анимационная программа "Тролли"
Алекспарк, Парк развлечений
чт 19 сентября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония
пт 13 сентября, 19:00
Концерт группы LosTradition (XIV фестиваль искусств "Калужская осень")
Дом музыки
пт 13 сентября, 19:00
Руки Вверх! «22»
Ледовый дворец "Космос"

Кино

Жара
Игра Ганнибала
Я иду искать
Эбигейл
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.