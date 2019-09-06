В Калуге начали тестировать качество дорог

В 2020 году в городская управа совместно с рядом коммерческих компаний запустит проект по цифровому мониторингу состояния дорожного покрытия. Данные, полученные с телематических систем, установленных на автомобилях, станут одним из критериев очередности ремонта дорог, об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Сейчас в Калуге проводится тестирование телематической системы. По городу ездят около 6 тысяч автомобилей. Если машина попадает в яму, то автоматика это считывает и передает обезличенную информацию на сервер.
- Датчики помогут определить не только расположение ямы, но и интенсивность движения по той или иной дороге. Чем чаще автомобили будут попадать на неровность, тем быстрее оно будет разрушаться, а значит, тем скорее дорогу нужно ремонтировать, - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов.
Сейчас информация собирается с серверов вручную. После завершения тестового режима этот процесс автоматизируют. Информацию можно будет увидеть на геопортале Калужской области.
Эта новость появилась на фоне набирающего обороты скандала со срывом работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Напомним, подрядчик ООО «Липецк Дорога», выигарвший тендер и ремонтировавший улицы города, ушёл из Калуги 19 августа, сославшись на то, что проведеные им работы власти не оплатили и им нечем платить зарплату людям. Городские власти это опровергают.
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