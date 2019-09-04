«Грязная пропаганда»: власти прокомментировали скандал с ремонтом дорог

Как мы рассказывали, 1 сентября на сайте госзакупок было объявлено два аукциона по поиску подрядчиков, которые займутся ремонтом недоделанных дорог в Калуге. Ранее эти работы выполняла компания «Липецк Дорога» (см. нашу справку внизу). 19 августа она остановила ремонт и покинула Калугу.

Стоимость одного контракта составляет 228 млн. 397 тыс. рублей, второго – 167 млн. 883 тысячи.

- Это средства, выделенные по линии нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», - пояснил нашему изданию первый заместитель городского головы г. Калуги Алексей ВОЛКОВ. – Часть денег уже освоена. На аукцион выставлена сумма, которая осталась нереализованной.

На вопрос, почему в адресном перечне техзадания к этим контрактам фигурируют дороги, которые на Геопортале Калужской области значатся как отремонтированные, Алексей Волков ответил:

- Эти улицы включили в перечень, потому что по ним имеются замечания, которые требуют устранения. Например, бордюры есть, но они недоделаны. Хотя фактически дороги отремонтированы. На Геопортале могут быть отражены не все детали. На данный момент приняты три улицы: Полевая, Городенская и Ольговка.

По словам первого заместителя градоначальника, на сегодняшний день в рамках федерального проекта оплачено порядка 116 млн. рублей.

- Оплачивались фактически выполненные работы, - пояснил Алексей Волков. – Допустим, прошло фрезерование пяти улиц – эти работы оплатили, хотя сами дороги могут быть не приняты. Денежные средства могли быть оплачены как подрядчику, так и субподрядным организациям. С ними заключено несколько договоров. Один из них – о переуступке прав требований на поставку материалов и техники. Также есть три-четыре договора субподряда.

Между тем, руководитель компании-подрядчика в заявлении, адресованном руководителям федеральных правоохранительных структур, утверждает, что денежные средства на расчётный счёт ООО «Липецк Дорога» от заказчика не поступали ни разу и что их получило третье лицо – ООО «Торговый дом ТСС». По словам гендиректора компании, эта организация прямого отношения к контрактам по ремонту дорог не имеет.

- Как липецкий подрядчик организовывал работу по платежам, нам сложно говорить, - прокомментировал Алексей Волков. – Единственное, что могу сказать: ни одного платежа без физической подписи липецкого подрядчика осуществить было невозможно. И то, что происходит сегодня, как минимум странно. Это какая-то грязная пропаганда. Люди либо не понимают, что они делают, либо таким образом зачем-то пытаются привлечь к себе внимание.

От себя добавим, что это похоже на правду: ведь автоматизированная система ЕИС просто не позволит разместить в ней документ без подписи руководителя организации, ставшей победителем конкурса.

По словам Алексея Волкова, у городских властей возникли претензии к работе подрядчика. Когда реакции на замечания не последовало, дорожникам направили уведомление о расторжении контракта.

- Если бы в течение 10 дней подрядчик возобновил работу, мы бы отозвали уведомление, - говорит Волков. – Фактически мы дали ему шанс, но он не воспользовался им. Последний раз представитель компании выходил с нами на связь 15-го числа с просьбой перекрыть улицу Тульскую. Он планировал начать ремонт люков. Мы подготовились к производству работ, ограничили движение, но подрядчик так и не вышел на объект. А после этого вообще пропал. Тогда стало понятно, что договор нужно расторгать. Нам удалось сделать это достаточно оперативно, потому что с 1 июля 44-ФЗ претерпел существенные изменения. Если бы не это, мы вынуждены были бы судиться с подрядчиком и оказались бы в тупиковой ситуации.

Руководство города уже разместило уведомление о расторжении контракта на сайте госзакупок и обратилось в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о включении компании «Липецк Дорога» в реестр недобросовестных поставщиков.

- После этого мы направим в банк соответствующие материалы по раскассировке гарантийных средств, - рассказывает Алексей Волков. – Мы будем предъявлять требование банку, чтобы городу был компенсирован физический и моральный ущерб. Таким образом у нас появятся средства на то, чтобы устранить все недоделки, допущенные подрядчиком. Оставшуюся сумму мы направим на благоустройство города.

Торги по поиску нового подрядчика, который доделает городские дороги, состоятся 10 сентября. Власти рассчитывают, что 20 дней будет достаточно, чтобы привести всё в порядок.

- Самая сложная часть работы: коммуникации, подпорные плиты, бордюры, выравнивающий слой – завершена, - говорит первый заместитель городского головы. – Если нам удастся привлечь хорошую подрядную организацию, программа будет реализована. Заодно накажем людей, которые постарались вот так «пошутить». Мы направили все материалы в правоохранительные органы.

Может быть, в следующий раз им неповадно будет. Программа серьёзная. Подрядчики должны взвешивать свои силы и качественно принимать решение: выходить на такие подряды в соседние регионы или не выходить. А иначе эта вакханалия так и будет продолжаться.

Алексей Волков сообщил также, что ему и его коллегам всё-таки удалось вызвонить учредителя липецкой дорожной компании.

- Он пообещал, что на днях в Калугу приедет его представитель, который будет с нами общаться. По итогам всех текущих разбирательств мы обязательно проведем пресс-конференцию, где детально расскажем всю историю летнего ремонта дорог и ответим на все, абсолютно все вопросы.

Наша справка:

По данным сервиса ФНС России https://egrul.nalog.ru, общество с ограниченной ответственностью «Липецк дорога» зарегистрировано в Липецке по улице Первомайская, д.40, помещение № 5.