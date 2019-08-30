Цвет настроения красный: центр Калуги встал в пробках

По городу сегодня лучше передвигаться пешком.

Калуга с утра стоит в пробках. Заторы по всему городу. Автомобилисты возмущаются, что перед Днём города – в последний момент – городские власти решили привести в порядок все дороги. Видимо, так оно и есть, потому что ремонты и укладка асфальта идут полным ходом.

- Ехали в Анненки. Рылеева вся стоит. Таксисты через гаражи объезжали, - жаловались посетители областной больницы.

А по центру города многие калужане города предпочли передвигаться пешком. Сервис Яндек.Пробки окрасил красным всю Кирова и прилегающие улицы.

Ситуацию прокомментировали в городской управе. По словам чиновников, в настоящее время на участке улицы Ленина - от улицы Кирова до переулка Старичков, проводятся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы планируется завершить сегодня, 30 августа, до 16:00.