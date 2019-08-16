Железнодорожный переезд ликвидировали на улице Ленина

На улице Ленина в Калуге в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта убрали железнодорожный переезд. Фото в пятницу, 16 августа, выложил в социальной сети Facebook Яков Казацкий.
Теперь водителям не придется разбивать там подвеску авто.
Напомним, до конца года должен быть подготовлен проект с вариантами использования бывшей Окской железнодорожной ветки, тянущейся от улицы Билибина до улицы Болдина. В июле озвучивались три варианта: проложить на месте железной дороги автомобильную, создать парк либо часть использовать как дорогу, а часть – как парк.
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