Железнодорожный переезд ликвидировали на улице Ленина

На улице Ленина в Калуге в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта убрали железнодорожный переезд. Фото в пятницу, 16 августа, выложил в социальной сети Facebook Яков Казацкий.

Теперь водителям не придется разбивать там подвеску авто.

Напомним, до конца года должен быть подготовлен проект с вариантами использования бывшей Окской железнодорожной ветки, тянущейся от улицы Билибина до улицы Болдина. В июле озвучивались три варианта: проложить на месте железной дороги автомобильную, создать парк либо часть использовать как дорогу, а часть – как парк.

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