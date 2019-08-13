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В ожидании коллапса: у ТЦ на «пятаке» построят парковку на 25 машин

13.08.2019 14:47 4 684 Елена Французова
В ожидании коллапса: у ТЦ на «пятаке» построят парковку на 25 машин

Мы уже рассказывали о том, на «пятаке» на улице Луначарского построят ТЦ. Несмотря на то, что проект вызвал неоднозначную реакцию у членов градостроительного совета, на днях на комиссии по безопасности дорожного движения проектировщики ТЦ представили схему организации движения транспорта. Подъезд к зданию хотят сделать с улицы Вилонова.

- При этом мы фактически улучшаем транспортную ситуацию, тот рынок, который есть, осуществляет разгрузку товара со стороны «пятака». Мы предлагаем мини-рынок убрать, поставить нормальное здание. А подъезд сделать с внутреннего квартала, - рассказывали проектировщики.

-  Существенного ухудшения [транспортной] обстановки не ожидается, - прокомментировал информацию начальник Центра ОДД МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ. – От 50 автомобилей, приезжающих-уезжающих, пусть даже в течение часа, негативное влияние будет, но допустимое. Существующий выезд нагрузку выдержит.

Предлагаемая схема заезда со стороны улицы Вилонова.

- Парковка будет внутри нашего участка. 25 парковок разместим, по нашим расчётам, этого хватает, - добавили проектировщики.

- Я категорически против данной схемы организации дорожного движения. Ни для кого не секрет, что на улице Вилонова с 7:30 до 18:00 полный коллапс: ни проехать, ни пройти. Я сомневаюсь, что на первом этаже будут торговать предприниматели с продуктового рынка. Скорее всего, там будет сетевой магазин, - взял слово местный депутат.

Он рассказал, что уже сейчас на улице Вилонова во время разгрузки товара одной из торговых сетей образуется огромная пробка.

- Тесно там, - согласился заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.  

- Мы ничего не добавляем, сейчас ситуация ещё хуже. Предприниматели ездят через «пятак». Мы торговую зону не увеличиваем, торговая зона - 300 метров, - стал возражать один из проектировщиков.

- Люди у нас должны чаще ходить, дышать воздухом. А мы, почему-то, от молодого человека слышим, что вот это нельзя и так далее. Почему в других городах движение создают люди ногами? – взял слово другой проектировщик. Мужчина отказался представиться, заявив, что он калужанин, живёт на Вилонова и не хуже других знает обстановку на этой улице.

Проектировщики стали нахваливать свою работу, подчёркивая, что торгово-офисный центр станет украшением улицы Луначарского.

Однако депутаты напомнили, что проект здания ещё не принят.

В итоге проектировщикам порекомендовали проанализировать дорожную ситуацию на улицах Луначарского и Вилонова и доработать схему дорожного движения.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто дороги
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