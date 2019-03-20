Рынок на «пятаке» предложили снести ради торгового центра

Во вторник, 19 марта, на градсовете в Калуге презентовали новый торгово-офисный центр. его собираются строить на улице Луначарского. Сейчас на этом «пятаке» находятся мини-рынок и автостоянка.
- Предполагается построить там четырёхэтажное здание, - рассказал представитель инвестора. – Есть подземный этаж - технический и 4 надземных. На первом этаже планируется [выделить] примерно 200 метров под торговую зону, а всё остальное, все вышестоящие этажи, – под офисные помещения. Мы согласовали этот участок с минкультом, были произведены исторические изыскания, нам разрешили строить. Имеем в устной форме согласование с Управлением городского хозяйства.
Первый вариант здания. «Классический».
Второй вариант. «Более современный».
- С дорожниками мы согласовали въезд с улицы Вилонова. С улицы Луначарского будет въезд только для пожарной машины. Мы рассчитали количество парковочных мест по последним нормативным требованиям. Требуется 25 парковочных мест. 16 - расположены на территории нашего основного участка, ещё 9 – в парковочном кармане на выезде. Если потребуются дополнительные места, то по улице Луначарского - у сетевого магазина огромная парковочная зона. Кроме того, практически вся улица Вилонова - огромная автостоянка.
- Вы считаете, что 25 парковочных мест достаточно для такой площади? – удивился начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.
- У нас торговой площади немного - 150-200 метров, - стал объяснять представитель компании.
- Из двух тысяч? - перебил Стрекозин.
- А остальную часть мы хотим предложить общественным организациям, - ответил докладчик.
- Это бабушка на двое сказала. Вы лучше подробнее расскажите по организации технологических процессов. Как машины будут подъезжать?
Докладчик начал объяснять, что есть договорённости с собственниками соседних участков на предоставление проезда.
Но членов градсовета этот ответ не устроил.
- Уже сейчас улицы Луначарского, Кутузова, Первомайская перегружены, - отмечали архитекторы.
- При строительстве объекта, где будет остановка, где будет подъезд техники? Визуально видно, что это невозможно, – сказала начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.
- Пешеходам негде существовать, - рассматривая проект, заявил архитектор Николай СВИРИДЕНКО. - Этим зданием они выталкиваются просто на проезжую часть. Решение не для людей, не для горожан.
- Это болевая точка для города. Столько лет мы пытаемся более-менее приличный объект получить. И ничего не выходит, - отметил Стрекозин.
Не впечатлил членов градсовета и внешний вид здания:
- Здание выглядит несовременным, несвоевременным. Это скорее здание из прошлого, чем из будущего, которое мы бы хотели в нашем городе видеть, - отмечали они.
- Город для калужан, гостей или для расширения торговых площадей? – спрашивал у присутствующих архитектор Николай Свириденко. – Говорят, Калуга занимает первое место в России по торговым площадям. Для людей или для кого?
На недовольство присутствующих представитель бизнеса отвечал, что проект прошёл экспертизу.
- А где экспертиза была? В Москве? Негосударственная? Ну, всё понятно! – отвечали архитекторы.
- Надо было забить участок, его забили на 100%. Это сделано, чтобы расширить рынок, поднять его ещё на 4 этажа, - считает заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Калужской области Юрий НЕЧАЕВ. - Это ящик. Нельзя так строить! Мы угробим последнюю точку, где ещё что-то можно выдвинуть архитектурно.
Городской голова Калуги отметил, что «пятак» идеально подошел бы под сквер, но денег в казне на это нет, а инвестору такие проекты неинтересны.
В итоге проект решили отправили на доработку. Заказчику рекомендовано подумать над внешним видом здания, расширить парковочную площадь, подготовить проекты планировки и межевания территории.
Напомним, что в 2012 году Луначарку обещали избавить от рынка, построив крытые торговые павильоны. Они действительно появились, но формат торговли не сильно изменился.
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