Улицу Малоярославецкую перекроют в Калуге

В субботу, 3 августа, в Калуге на весь день перекроют проезд по улице Малоярославецкой в районе домов №3 и №8. Это связано с проведением работ на сетях теплоснабжения.

Проехать на этом участке нельзя будет с 9:00 до 19:00, рассказали нам в среду в городской управе. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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