Троллейбусы и автобусы отменят из-за ремонта на улице Плеханова

Вечером в пятницу, 26 июля, сотрудники водоканала продолжат ремонтные работы на перекрёстке улиц Пушкина и Плеханова в Калуге. Из-за этого поменяется график работы общественного транспорта.
- Движение троллейбусов №№ 1, 2, 3 будет приостановлено с 21:00 26 июля до 5:00 27 июля, - рассказали нам в городской управе. – 26 июля движение автобусных маршрутов №№ 1, 2, 44 будет осуществляться до 23:00.
Уважаемые читатели, а на каком транспорте вы передвигаетесь по Калуге? Расскажите в комментариях!
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