Проезд по улице Рылеева закроют вечером

Напоминаем, что вечером во вторник, 23 июля, в Калуге будет закрыт проезд по улице Рылеева.
Из-за разрытия в районе дома №16 проехать нельзя будет на участке между улицами Огарева и Суворова. Дорогу перекроют в 20:00. Завершить работы «Калугатеплосеть» обещает к 6 утра в среду, 24 июля.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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