Проезд по улице Рылеева закроют вечером

23.07.2019 16:20 165 Дмитрий Ивьев

Напоминаем, что вечером во вторник, 23 июля, в Калуге будет закрыт проезд по улице Рылеева. Из-за разрытия в районе дома №16 проехать нельзя будет на участке между улицами Огарева и Суворова. Дорогу перекроют в 20:00. Завершить работы «Калугатеплосеть» обещает к 6 утра в среду, 24 июля. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



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