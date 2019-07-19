Улицы Рылеева и Королева перекроют в Калуге

19.07.2019 15:03 530 Дмитрий Ивьев

На следующей неделе в Калуге продолжатся работы по перекладке сетей «Калугатеплосетью». Из-за этого улицы вновь будут перекрывать, рассказали в пятницу, 19 июля, в городской управе Калуги. Нельзя будет проехать: на ул. Рылеева в районе дома №16 с 20:00 23 июля до 6:00 24 июля;

на ул. Академика Королева в районе дома №8 с 20:00 25 июля до 6:00 26 июля. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.



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