Улицы Рылеева и Королева перекроют в Калуге

На следующей неделе в Калуге продолжатся работы по перекладке сетей «Калугатеплосетью». Из-за этого улицы вновь будут перекрывать, рассказали в пятницу, 19 июля, в городской управе Калуги.
Нельзя будет проехать:
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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