Калужских таксистов оштрафовали на 420 тысяч

В понедельник, 8 июля, на заседании правительства вновь обсудили калужских таксистов. Пассажиры в социальных сетях возмущаются, что 23 июня во время выпускного уехать на такси во время грозы не смог никто. Все операторы отвечали, что машин на линии нет. Такая же ситуация – в праздничные и выходные дни, особенно если при вызове пассажир указывает, что с ним будет малолетний ребенок до 12 лет. Большинство водителей просто подрабатывает - на линию выходят лишь только тогда, когда считают нужным.

- Услуга такси всё более востребована. На сегодняшний день на территории области выдано 3869 разрешений, в неделю выдаётся 30-40 новых разрешений и столько же аннулируется, - рассказал начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ. - Закон, регулирующий деятельность такси, к настоящему времени несколько устарел. Уже отсутствуют таксомоторные парки полного цикла. Сейчас услугу оказывают агрегаторы, которые предоставляют информационные услуги. Тарифы устанавливают именно агрегаторы. В Калужской области шесть наиболее крупных агрегаторов. С ними заключены соглашения об информационном взаимодействии. Нарушителей, в частности перевозчиков, привлекаем к административной ответственности. В текущем году наложено штрафов на сумму 420 тысяч рублей.

Станислав Орехов призвал недовольных пассажиров обращаться с заявлениями в управление административно-технического контроля.

В июле Госдума планирует во втором чтении рассмотреть законопроект, регламентирующий работу такси. Он должен прописать обязанности и ограничения агрегаторов. Областные чиновники надеются, что документ поможет улучшить качество услуг.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете работу такси в Калуге? Пишите в комментариях!