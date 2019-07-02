Терпение лопнуло: на Салтыкова-Щедрина перенесут «зебру», а на Разина – кустарник

Перекрёсток улиц Степана Разина и Тульской - один из самых аварийных в Калуге.

Как мы уже рассказывали, в Калуге проходит массовый ремонт дорог, одновременно коммунальные службы меняют сети. Сотрудники ГИБДД отмечают, что из-за этого участилось количество ДТП.

- Массовые нарушения, отсутствуют знаки, - рассказал на днях начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. - Люди попадают в провалы. Какие-то меры надо принимать. Наше терпение лопнет, и мы начнем штрафовать.

- Справедливое замечание, мы направим письмо в адрес подрядчика, - отметил заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что на улице Жукова, в районе дома № 19, неоднократно вечером сбивали пешеходов.

- Мы предлагаем ограничить скоростной режим до 40 км/час, - сказали сотрудники ГИБДД.

Этот вопрос обещали проработать.

А на перекрёстке улиц Степана Разина и Тульской дорожные полицейские предложили обрезать кустарник, чтобы он был высотой всего в полметра. Иначе растения закрывают видимость автомобилистам.

- Я бы предложил пересадить кустарники, которые примыкают к перекрёстку, сколько не подстригай, всё равно будет плохо видно, - отметил присутствующий депутат.

- Мы только за. Но уже даже боимся предлагать, - признались сотрудники ГИБДД.

- Здесь всё обоснованно, - пояснил депутат. - Реально не видно, когда ты едешь...Там ограждения стоят, ограждения надо тоже убрать.

- Нет, ограждения как раз убирать нельзя, - ответили дорожные полицейские.

- Можно заменить. На более... - искал депутат подходящее слово.

- Прозрачные? – подсказали ему.

Пока решили ограничится переносом кустарников.

Также перенесут и пешеходный переход в районе дома № 76 на улице Салтыкова-Щедрина.

- Не соответствует расположение остановки и пешеходного перехода. Чтобы не переносить остановочный комплекс, рациональнее перенести пешеходный переход, - отметил Москаленко. - Если мы ситуацию выпустим из-под контроля, там будет очередной очаг аварийности.

В итоге пешеходный переход появится выше остановки.