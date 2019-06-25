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Дорога жизни: новый асфальт положили в Перемышльском районе

25.06.2019 16:57 0 353 Фото: пресс-служба правительства.
Дорога жизни: новый асфальт положили в Перемышльском районе

В Калужской области в рамках реализации национального  проекта «Безопасные и качественные автомобильные  дороги» завершается ремонт дороги «М3 «Украина» - Перемышль» - Погореловка». Во вторник, 25 июня, с ходом работ ознакомился губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Дорога протяженностью почти в 11 километров обеспечивает транспортную доступность для жителей деревни Погореловка и деревни Горки с  районным центром. Завершение ремонта проходит в рамках  нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные  дороги».

Дорога ремонтировалась  в два этапа.

В 2017 году  в рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» 4 километра отремонтировали за 40 миллионов рублей.

В 2018 году уже  в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные  дороги» начался следующий этап ремонта. Цена контракта – около 65 миллионов рублей.

В настоящее время  здесь восстановлены водоотводные канавы, оборудованы съезды, отремонтированы водопропускные трубы, нанесена горизонтальная дорожная разметка, укреплены обочины, восстановлены заездные карманы и посадочные площадки, павильоны, установлены дорожные знаки. Уложен  верхний слой асфальтобетонного покрытия из ЩМА-15 на  площади 31446 квадратных метров. Всего расходы на ремонт автомобильной дороги М-3 «Украина» - Перемышль» - Погореловка составили 103,452 млн.руб.

По словам жителей,  дорога  до  ремонта была  в таком состоянии, что по ней отказывался ездить «школьный автобус». Выражая благодарность главе региона за качественный ремонт трассы, они отметили, что «для жителей района эта дорога – дорога жизни».

Анатолий Артамонов в свою очередь подчеркнул, что своевременный ремонт дороги стал  возможен благодаря национальному проекту  «Безопасные и качественные автомобильные  дороги», реализуется который по инициативе президента.

- Современная дорога позволит улучшить здесь транспортное сообщение и для  жителей, и для сельхозпредприятий района, - уверен глава региона. -  Надеюсь, что в районе и дальше будут открываться новые фермерские  хозяйства.

Напомним, что за шесть лет, с 2019 по 2024 годы, Калужская область в рамках  проекта «Безопасные и качественные автомобильные  дороги» на ремонт и капитальный ремонт дорог регион получит 3, 3 млрд. рублей. Из  консолидированного бюджета области  финансирование дорожных работ составит 5,4 млрд. рублей.

По итогам работы за шесть месяцев 2019 года Калужская  область вошла в число регионов  лидеров. Показатель контрактации  дорожных  работ – 100 процентов. 


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Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: область
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