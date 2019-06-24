Улицы Плеханова, Дзержинского и Марата перекроют в Калуге

В ближайшие дни сотрудники «Калугатеплосети» продолжат свои работы на улицах города. Из-за этого ожидаются новые перекрытия, рассказали нам в понедельник в городской управе.

Пересечение улиц Плеханова и Дзержинского раскопают в ночь на 26 июня. Проехать там нельзя будет с 22:00 до 5:00.

А днём 28 июня движение закроют на улице Марата на участке между улицами Баженова и Кропоткина с 9:00 до 20:00. Там в это время также будут менять теплосети.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.