Двойной удар: ребёнка зажало в кабине фуры после столкновения трёх тяжеловозов

14.06.2019 15:57 1117 Александр Нефедов, фото автора

В пятницу, 14 июня, около двух часов дня на 106-м километре киевской трассы произошло массовое ДТП.

Все началось с того, что фура остановилась у поворота, чтобы повернуть на бензоколонку. Вторая – следовавшая за первой – затормозить не успела и врезалась в первую.

Однако на этом ЧП не закончилось. Камаз, следовавший за второй фурой, тоже не успел затормозить и врезался сзади в большегруз.

В результате в кабине второй фуры ( на фото - с кабиной синего цвета) оказался зажат 10-летний ребёнок – сын водителя. На спасение мальчика из плена направили две бригады спасателей.

По словам очевидцев, ребенок вел себя мужественно. Не плакал, выполнял все пожелания спасателей, пока они вырезали его из кабины и.

После того, как мальчика спасли из железного плена, его осмотрели медики. К счастью, несмотря на страшно выглядевшую рваную рану ноги, никаких опасных травм у ребёнка не обнаружили. Нет и переломов – только ушибы и травма ноги.