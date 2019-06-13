Не пряником, так кнутом: из-за смертей пешеходов ГИБДД решило напомнить о штрафах

В среду, 12 июня, в Калужской области снова погиб пешеход. 58-летнего мужчину сбили в темное время суток недалеко от Балабанова.
Пользуясь случаем и ростом числа аварий с участием пешеходов, УГИБДД по Калужской области в целях профилактики выпустило пресс-релиз, в котором попросила средства массовой информации напомнить калужанам и жителям области о необходимости в тёмное время суток в обязательном порядке надевать светоотражающие элементы.
- Госавтоинспекция Калужской области напоминает, что пешеходы также как и другие участники дорожного движения обладают определенными обязанностями, которые предусмотрены Правилами дорожного движения Российской Федерации, - говорится в релизе ГИБДД. - Напоминаем, что в соответствии с п. 4.1 ПДД пешеходы, передвигающиеся в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на загородных дорогах, обязаны носить световозвращатели. За несоблюдение этого пункта ПДД предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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