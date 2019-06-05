Чудо пресекут: причины «мироточения» улицы Садовой найдены

Как мы уже писали, на улице Садовой после укладки асфальта на дороге образовалась течь. Местные жители даже начали шутить, что дорога замироточила. Однако, как следует из официального ответа Управления городского хозяйства калужской гоурправы, причина в роднике и, возможно, грунтовых водах.

В первую очередь чиновники подчеркивают, что на улице проводился не капитальный ремонт, а ямочный, картами асфальтобетонного покрытия. Это когда часть покрытия срезается фрезой и заполняется асфальтобетонной смесью.

Оказывается, что две утечки были выявлены уже после фрезерования.

- Первая связана с нарушением работоспособности водоотводной трубы, которая проходит под дорожным полотном от родника, - говорится в ответе управления. - Вторая, предположительно, с выходом на поверхность грунтовых вод. На топографической съемке в данном районе водопроводные и канализационные сети отсутствуют. Анализ воды показал, что вода природная, соединения хлора отсутствуют.

- Дополнительно сотрудниками ГП «Калугавоблводоканал» и МУП «Калугаспецавтодор» проводилось обследование, были очищены и отремонтированы два колодца для отвода воды от родника, - сообщают в Управлении городского хозяйства. - В момент проведения ремонта основание было сухим.

Однако после проведения работ образовались уже 4 участка с выходом воды на поверхность, в том числе там, где ранее они не фиксировались. Предположительно это выходят грунтовые воды, но точные причины ещё устанавливаются.

Утечки обещают устранить одним из двух способов в зависимости от того, что именно послужило причиной их возникновения, - либо уложат водопереливные трубы, либо обустроят дренаж.