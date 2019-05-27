Калугу собираются избавить от «Пазиков»

В понедельник, 27 мая, на заседании правительства глава региона Анатолий Артамонов напомнил городскому голове Калуги о договорённости с Москвой по предоставлению автобусов.
- По договорённости с правительством Москвы мы взяли достаточное количество автобусов, чтобы они в составе «Калужского троллейбуса» влились в эту организацию и главным образом выдавили вот этих вот перевозчиков, которые не приспособлены для городских перевозок, - сказал губернатор. - «Пазики», пожалуйста, пусть ездят в деревнях. У нас в деревнях они требуются. Для сельских перевозок они и создавались кода-то, эти автобусы. Они своим непритязательным видом создают соответствующий облик нашего города. Конечно, здесь их быть не должно.
Губернатор отметил, что столичные автобусы удобные, вместительные, многие из них работают на газовом топливе.
- У вас право первой ночи, что называется. Но у нас есть и другие муниципалитеты, которые тоже нуждаются, - обратился губернатор к городскому голове Калуги.
Градоначальник Калуги пообещал отправить заявку в Москву уже завтра.
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге?
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