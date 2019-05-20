Четыре улицы перекроют в Калуге

На этой неделе в Калуге из-за проведения земляных работ коммунальщиками запланированы перекрытия четырёх улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской управы.
Улица Веры Андриановой в районе дома №5 будет закрыта в среду, 22 мая, с 8:00 до 19:00.
Грабцевское шоссе в районе дома №60 перекроют в 22:00 22 мая. Проехать там нельзя будет до 7:00 23 мая.
Улицу Никитина на участке между Максима Горького и Пестеля раскопают в 23:00 23 мая. Откроют дорогу в 6:00 24 мая.
Участок улицы Пухова, ограниченный улицами Московской и Поле Свободы, будет закрыт днём 24 мая - с 9:00 до 17:00.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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