Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Вторник, 30 апреля
$ 64.69 0.01
72.20 0.11
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Разворотное кольцо на Шопинской дороге построят за 48 миллионов рублей

30.04.2019 16:18 0 385 Оксана КОЛОСОВА
Разворотное кольцо на Шопинской дороге построят за 48 миллионов рублей

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся строительством разворотного кольца на стыке улиц Генерала Попова, Сиреневый бульвар и Фомушина. Начальная стоимость контракта – 48 млн. 234 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 мая. Торги состоялся 24-го.

Общая протяжённость трассы кольцевой развязки составит 520 метров. Это будут две полосы движения общей шириной 11 метров. Радиус центрального островка – 25 метров. Покрытие планируется трехслойное асфальтобетонное. Верхний слой будет выполнен из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15.

На примыкании разворотного кольца к улице Генерала Попова с левой стороны дороги запроектирована парковка на 11 мест. После окончания строительных работ подрядчик также должен будет выполнить благоустройство и озеленение прилегающей территории общей площадью около 5 тыс. кв.м. В рамках мероприятий по шумозащите предусмотрена трёхрядная посадка деревьев.

Работы должны быть выполнены в течение 80 рабочих дней со дня подписания контракта. Ожидается, что это произойдёт в конце мая-начале июня.

Напомним, предстоящим летом должна также завершиться реконструкция Шопинской дороги. Электронный аукцион, на котором определится подрядчик для этого объекта, состоится 17 мая. Начальная стоимость контракта – 274 млн. 706 тыс. рублей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

После громкого ДТП уберут проезд к торговому центру на Плеханова 29.04.2019 15:18

Площадь Победы перекроют 29 апреля и 6 мая 26.04.2019 17:23

Новый мост через Яченку обойдётся в 230 миллионов 26.04.2019 17:08

Акимов предложил увеличить скорость на трассах до 110 км/ч 24.04.2019 09:46

Новые остановка и «зебра» появятся на Правом берегу 23.04.2019 10:12

Народные новости
1733 12
Eagle
1150 20
Lsqz
1518 5
VGA

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 30 апреля, 18:30
Открытие сезона в садовом центре «Цветы от Митрофанова»
Калуга
ср 01 мая, 10:00
Индивидуальные приемы экстрасенса Константина Гришина
Калуга
ср 01 мая, 10:00
1 мая: полная афиша событий
Калуга
вс 05 мая, 15:00
Фестиваль колокольного звона «Медный ветер»
Калуга

Для детей

ср 01 мая, 16:00
Майские праздники в антимузее
Безумная лаборатория
пт 03 мая, 11:00
Как котёнок научился мяукать
Калужский театр кукол
сб 04 мая, 11:00
Спектакль "Колобок"
Калужский театр кукол
вс 05 мая, 14:00
«Маленькие истории о больших художниках»
Калужский музей изобразительных искусств

Концерты

вт 30 апреля, 19:00
Пасхальный концерт «Светлый праздник»
Филармония
сб 04 мая, 17:00
«До последнего вдоха»
Калужский музей изобразительных искусств
вс 05 мая, 11:00
Пасхальный концерт хора храма Рождества Пресвятой Богородицы
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
пн 06 мая, 19:00
Песни Великой Победы
Дом музыки

Кино

Домовой
Мстители: Финал
Миллиард
Большое путешествие
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

Сегодня 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

Как выгодно купить недорогой кондиционер

Россиянам в 2019 году стало сложнее получить кредит в банке

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.