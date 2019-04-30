Разворотное кольцо на Шопинской дороге построят за 48 миллионов рублей

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который займётся строительством разворотного кольца на стыке улиц Генерала Попова, Сиреневый бульвар и Фомушина. Начальная стоимость контракта – 48 млн. 234 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 мая. Торги состоялся 24-го.
Общая протяжённость трассы кольцевой развязки составит 520 метров. Это будут две полосы движения общей шириной 11 метров. Радиус центрального островка – 25 метров. Покрытие планируется трехслойное асфальтобетонное. Верхний слой будет выполнен из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15.
На примыкании разворотного кольца к улице Генерала Попова с левой стороны дороги запроектирована парковка на 11 мест. После окончания строительных работ подрядчик также должен будет выполнить благоустройство и озеленение прилегающей территории общей площадью около 5 тыс. кв.м. В рамках мероприятий по шумозащите предусмотрена трёхрядная посадка деревьев.
Работы должны быть выполнены в течение 80 рабочих дней со дня подписания контракта. Ожидается, что это произойдёт в конце мая-начале июня.
Напомним, предстоящим летом должна также завершиться реконструкция Шопинской дороги. Электронный аукцион, на котором определится подрядчик для этого объекта, состоится 17 мая. Начальная стоимость контракта – 274 млн. 706 тыс. рублей.
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