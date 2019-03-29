Парковка на улице Суворова станет платной

В пятницу, 29 марта, на пресс-конференции городской голова рассказал о планах расширить платное парковочное пространство в Калуге.
- Платную зону будем расширять. В этом году принято решение улицу Суворова сделать платной, - сказал Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – У нас проект поэтапный. Сейчас порядка 800 платных мест есть в центре города, плюс по улице Суворова ещё 300 появится. И в следующем году будем увеличивать количество платных парковочных мест. Опыт показывает, что это эффективно, проехать по городу лучше и поступления [в бюджет] есть.
Городской голова напомнил, что бесплатно машины можно ставить на месте бывшего белорусского рынка. Предложение журналистов сделать все парковки бесплатными в выходные дни градоначальник обещал проработать.
- Я опасаюсь, что тогда город будет в пробках стоять, - сказал Разумовский.
Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Все железнодорожные переезды обещают отремонтировать до 15 апреля 28.03.2019 14:57
Улица Карла Либкнехта встала из-за ремонта переезда 28.03.2019 11:54
Движение по улице Баррикад закроют в Калуге 27.03.2019 15:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: