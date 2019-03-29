Парковка на улице Суворова станет платной

В пятницу, 29 марта, на пресс-конференции городской голова рассказал о планах расширить платное парковочное пространство в Калуге.

- Платную зону будем расширять. В этом году принято решение улицу Суворова сделать платной, - сказал Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – У нас проект поэтапный. Сейчас порядка 800 платных мест есть в центре города, плюс по улице Суворова ещё 300 появится. И в следующем году будем увеличивать количество платных парковочных мест. Опыт показывает, что это эффективно, проехать по городу лучше и поступления [в бюджет] есть.

Городской голова напомнил, что бесплатно машины можно ставить на месте бывшего белорусского рынка. Предложение журналистов сделать все парковки бесплатными в выходные дни градоначальник обещал проработать.

- Я опасаюсь, что тогда город будет в пробках стоять, - сказал Разумовский.

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