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Ямы на Московской пометили старыми покрышками

12.03.2019 14:34 4 341 Дмитрий Ивьев
Ямы на Московской пометили старыми покрышками

Состояние калужских дорог после зимы не только потрясло губернатора, но и оставляет автомобилистов с пробитыми шинными и погнутыми дисками каждый день.

На перекрёстке улиц Московской и Карла Либкнехта дефекты покрытия такого масштаба, что некие автомобилисты даже пометили территорию старыми покрышками. Мол, лучше даже не пытайтесь там проехать. Фото в группе «Дорожный патруль» в социальной сети «ВКонтакте» выложил Дмитрий Сундуков.

Местные жители сообщают, что дорога в этом месте постоянно размывается не один десяток лет. И виной тому подземная река.

Ранее, напомним, властям Калуги руководство области поручило привести дороги в порядок к началу мая.

Уважаемые читатели! А как вы оцениваете состояние дорог в городе? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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