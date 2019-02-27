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На Грабцевском шоссе заделали ямы

27.02.2019 14:45 12 1072 Дмитрий Ивьев, Фото: Дмитрий Павлюченко.
На Грабцевском шоссе заделали ямы

В среду, 27 февраля, дорожники ведут ямочный ремонт на Грабцевском шоссе в районе перекрёстка с улицей Зерновой.

Напомним, две недели назад калужские автомобилисты разрисовали эти ямы краской, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В социальных сетях уже появились призывы выйти с краской и на другие разбитые участки. Но дорожные службы уверяют, что в этом нет необходимости.

- Все проблемные улицы у нас в планах на ремонт, - прокомментировали ситуацию в МБУ «СМЭУ». - Если вы на них рисуете, быстрее они не будут делаться. Будут по плану, а вы потом скажете, что с вашей подачи, но это не так.

По сообщениям очевидцев, также ямы заделывают на Синих мостах и на перекрёстке Карла Либкнехта и Московской.

Уважаемые читатели! А как вы считаете, повлияла ли акция автомобилистов на ситуацию и что ещё нужно сделать калужанам, чтобы дороги привели в порядок? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Дмитрий Павлюченко.
Тэги: авто
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