На Грабцевском шоссе заделали ямы

В среду, 27 февраля, дорожники ведут ямочный ремонт на Грабцевском шоссе в районе перекрёстка с улицей Зерновой.

Напомним, две недели назад калужские автомобилисты разрисовали эти ямы краской, чтобы привлечь внимание к проблеме.

В социальных сетях уже появились призывы выйти с краской и на другие разбитые участки. Но дорожные службы уверяют, что в этом нет необходимости.

- Все проблемные улицы у нас в планах на ремонт, - прокомментировали ситуацию в МБУ «СМЭУ». - Если вы на них рисуете, быстрее они не будут делаться. Будут по плану, а вы потом скажете, что с вашей подачи, но это не так.

По сообщениям очевидцев, также ямы заделывают на Синих мостах и на перекрёстке Карла Либкнехта и Московской.

Уважаемые читатели! А как вы считаете, повлияла ли акция автомобилистов на ситуацию и что ещё нужно сделать калужанам, чтобы дороги привели в порядок? Пишите в комментариях!