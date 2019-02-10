Ямы на калужской улице пометили краской

Утром в воскресенье, 10 февраля, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе перекрёстка с Зерновой несколько калужских автомобилистов вышли на войну с ямами. Вооружились они кисточками и краской.

Активисты обвели ямы яркой краской. Рядом с одним из самых больших повреждений асфальта появилась надпись «Это ГОСТ». Автомобилисты надеются, что такой акцией они смогут привлечь внимание властей к состоянию калужских дорог.

Отметим, что Грабцевское шоссе попало в список улиц, ремонт которых запланирован на 2019 год.

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