Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Воскресенье, 10 февраля
$ 66.06 0.04
74.90 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Ямы на калужской улице пометили краской

10.02.2019 19:14 1 221 Дмитрий Ивьев, Фото: «Дорожный патруль - Калуга».
Ямы на калужской улице пометили краской

Утром в воскресенье, 10 февраля, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе перекрёстка с Зерновой несколько калужских автомобилистов вышли на войну с ямами. Вооружились они кисточками и краской.

Активисты обвели ямы яркой краской. Рядом с одним из самых больших повреждений асфальта появилась надпись «Это ГОСТ». Автомобилисты надеются, что такой акцией они смогут привлечь внимание властей к состоянию калужских дорог.

Отметим, что Грабцевское шоссе попало в список улиц, ремонт которых запланирован на 2019 год.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: «Дорожный патруль - Калуга».
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Пьяный водитель попался за рулём рейсового автобуса «Тула - Калуга» 07.02.2019 17:20

Развязку на Грабцевском шоссе и дорогу к рынку построят за 97 миллионов 06.02.2019 15:43

Сосульки атакуют: лёд разбил четыре машины в Калуге 05.02.2019 16:51

«Удачно» припарковался: легковушку в Калуге засыпали мусором 05.02.2019 15:45

Калужане могут оплатить заправку на АЗС не выходя из машины 04.02.2019 08:00

Народные новости
5995 32
Alejandro
6197 32
Pravdiviy
4230 9
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

«Ростелеком» предоставил калужским образовательным организациям «правильные» сайты и электронные учебники

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Новости партнеров

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

Покупайте в интернете дешево: обзор цен всех магазинов

Ferretti e Ferretti и Caroti — правильная детская мебель

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.