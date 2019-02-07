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Пьяный водитель попался за рулём рейсового автобуса «Тула - Калуга»

07.02.2019 17:20 2 1498 Дмитрий Ивьев
Пьяный водитель попался за рулём рейсового автобуса «Тула - Калуга»

В четверг, 7 февраля, около 11 часов утра сотрудники ГИБДД остановили под Калугой рейсовый автобус «Киа», направлявшийся в наш город из Тулы.

- Во время проверки документов инспекторы ДПС почувствовали запах алкоголя, исходящий от водителя, и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что водитель отказался, - рассказали нам в пресс-службе регионального управления дорожной полиции.

На 56-летнего водителя был составлен административный протокол. Шестерых пассажиров пересадили в другое транспортное средство.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто гибдд
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