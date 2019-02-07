Пьяный водитель попался за рулём рейсового автобуса «Тула - Калуга»

В четверг, 7 февраля, около 11 часов утра сотрудники ГИБДД остановили под Калугой рейсовый автобус «Киа», направлявшийся в наш город из Тулы.
- Во время проверки документов инспекторы ДПС почувствовали запах алкоголя, исходящий от водителя, и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что водитель отказался, - рассказали нам в пресс-службе регионального управления дорожной полиции.
На 56-летнего водителя был составлен административный протокол. Шестерых пассажиров пересадили в другое транспортное средство.
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