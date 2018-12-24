Калугу замело снегом: пробки по всему городу

Очередной снегопад обрушился в ночь на понедельник, 24 декабря, на Калугу. За несколько часов к уже имевшимся сугробам добавилось ещё около 10 сантиметров снега.
Коммунальщики не успевают справляться с такими объёмами, поэтому почти на всех улицах затруднено движение.
По состоянию на 9 утра заторы наблюдаются на улицах Кирова, Московской, Ленина, Жукова, Набережной, Кутузова, Королева, Пушкина, Плеханова, Генерала Попова, Карла Либкнехта, Телевизионной и других. Традиционно также наблюдается пробка на Синих Мостах.
По прогнозам синоптиков, снегопады могут прекратиться к вечеру понедельника. Температура воздуха опустится до -11 градусов. Вновь пойдёт снег в среду-четверг. Во второй половине недели похолодает до -20.
Уважаемые читатели! А у вас во дворе почистили снег? Расскажите в комментариях!
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