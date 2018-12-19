В Калуге некуда эвакуировать брошенные машины

В Калуге чуть ли не каждый двор заставлен «подснежниками» - машинами, покрытыми слоем снега и льда. Зачастую эти транспортные средства брошены владельцами и просто гниют во дворах.

- Выявляем их очень много, но около 80% транспортных средств находится на территории города, хотя все документы переданы в специальную организацию – МУП «Калугаспецавтодор» - для вывоза этих машин, - рассказала на городской планёрке руководитель управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ.

Как оказалось, для автохлама нет стоянки.

Городские службы отмечают, что такие машины затрудняют уборку города.

В итоге решили, что в ближайшее время будет подыскано место для их складирования.

Уважаемые читатели! А в вашем дворе есть брошенный транспорт? Расскажите в комментариях!