В Калуге некуда эвакуировать брошенные машины

В Калуге чуть ли не каждый двор заставлен «подснежниками» - машинами, покрытыми слоем снега и льда. Зачастую эти транспортные средства брошены владельцами и просто гниют во дворах.
- Выявляем их очень много, но около 80% транспортных средств находится на территории города, хотя все документы переданы в специальную организацию – МУП «Калугаспецавтодор» - для вывоза этих машин, - рассказала на городской планёрке руководитель управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ.
Как оказалось, для автохлама нет стоянки.
Городские службы отмечают, что такие машины затрудняют уборку города.
В итоге решили, что в ближайшее время будет подыскано место для их складирования.
Уважаемые читатели! А в вашем дворе есть брошенный транспорт? Расскажите в комментариях!
|
На Синих мостах сломавшаяся фура остановила движение 17.12.2018 16:17
Штраф за превышение на 10 км/ч собираются вернуть в ПДД 14.12.2018 11:31
Какие улицы отремонтируют в 2019 году 13.12.2018 16:33
ГИБДД объяснила работу регулировщика на Старом Торге 12.12.2018 12:56
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: