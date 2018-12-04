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Наледь с улицы Заводской до сих пор не убрали

04.12.2018 17:20 4 442 Дмитрий Ивьев
Наледь с улицы Заводской до сих пор не убрали

Как мы уже рассказывали, на выходных в районе перекрёстка улиц Маяковского и Заводской в Калуге прорвало трубу. Из-за этого соседние улицы и переулки оказались затоплены. Вода быстро замёрзла, и в итоге на проезжей части образовалась наледь.

С самой утечкой коммунальщики справились ещё в понедельник, но последствия аварии не устранены до сих пор.

– На перекрестке Заводская-Чапаева наледь никто до сих пор не убрал, – написал 4 декабря наш читатель Лекса. – При проезде этого перекрестка машину тащит по льду. Теперь всю зиму так будет! Коммунальным службам все равно, что из-за несвоевременной уборки наледи могут быть аварии и пострадать люди. Куда смотрят власти?

В «Калугаоблводоканале» нам рассказали, что с подрядной организацией заключен договор на очистку улицы Заводской на участке от Маяковского до Чапаева. Однако конкретные сроки, когда по улице можно будет спокойно проехать, там не назвали.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: авто дороги
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