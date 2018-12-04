Наледь с улицы Заводской до сих пор не убрали

Как мы уже рассказывали, на выходных в районе перекрёстка улиц Маяковского и Заводской в Калуге прорвало трубу. Из-за этого соседние улицы и переулки оказались затоплены. Вода быстро замёрзла, и в итоге на проезжей части образовалась наледь.
С самой утечкой коммунальщики справились ещё в понедельник, но последствия аварии не устранены до сих пор.
– На перекрестке Заводская-Чапаева наледь никто до сих пор не убрал, – написал 4 декабря наш читатель Лекса. – При проезде этого перекрестка машину тащит по льду. Теперь всю зиму так будет! Коммунальным службам все равно, что из-за несвоевременной уборки наледи могут быть аварии и пострадать люди. Куда смотрят власти?
В «Калугаоблводоканале» нам рассказали, что с подрядной организацией заключен договор на очистку улицы Заводской на участке от Маяковского до Чапаева. Однако конкретные сроки, когда по улице можно будет спокойно проехать, там не назвали.
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