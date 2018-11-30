На улице Тульской запретили парковку

Как мы уже рассказывали, в ночь на субботу, 1 декабря, коммунальщики планируют вывозить снег с чётной стороны улицы Тульской – на участке от Луначарского до Энгельса. Вечером 29 ноября там установили временные знаки.
Также под дворники всем машинам коммунальщики положили записки с предупреждением о возможной эвакуации. Хотя на временном знаке и нет таблички «Работает эвакуатор».
Ранее, напомним, в управлении городского хозяйства Калуги пояснили, что машины не будут увозить на штрафстоянку, а просто переставят в зоне видимости.
Фото автора.
Уважаемые читатели! А вы всегда в Калуге соблюдаете правила парковки? Или нарушаете при острой необходимости? Расскажите в комментариях!
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