Эвакуатор поможет убрать снег на улице Тульской

В ночь на субботу, 1 декабря, коммунальщики планируют вывозить снег с чётной стороны улицы Тульской – на участке от Луначарского до Энгельса.

Вместе с дорожными рабочими туда приедет эвакуатор, предупреждают в управлении городского хозяйства Калуги.

- Если припаркованное транспортное средство будет препятствовать производству уборочных работ, при необходимости оно может быть перемещено в пределах зоны видимости, - говорится в сообщении городской управы. - Обращайте внимание на дорожные знаки!

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