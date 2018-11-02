По маршруту №29 пустили большие автобусы

Проблему транспортной доступности густонаселённых районов Правобережья в Калуге попытаются решить большими автобусами.
В пятницу, 2 ноября, по маршруту №29 «Вокзал - Кошелев» начали ходить НефАЗы. В социальной сети «ВКонтакте» об этом сообщил местный депутат Яков Казацкий.
По его словам, ежедневно на маршруте будут работать 2-3 больших автобуса. Каждый из них способен увезти в час пик до 110 пассажиров.
Уважаемые читатели! А с какими транспортными проблемами сталкиваетесь в Калуге вы? Пишите в комментариях!
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