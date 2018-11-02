По маршруту №29 пустили большие автобусы

Проблему транспортной доступности густонаселённых районов Правобережья в Калуге попытаются решить большими автобусами.

В пятницу, 2 ноября, по маршруту №29 «Вокзал - Кошелев» начали ходить НефАЗы. В социальной сети «ВКонтакте» об этом сообщил местный депутат Яков Казацкий.

По его словам, ежедневно на маршруте будут работать 2-3 больших автобуса. Каждый из них способен увезти в час пик до 110 пассажиров.

Уважаемые читатели! А с какими транспортными проблемами сталкиваетесь в Калуге вы? Пишите в комментариях!