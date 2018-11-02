Светофоры по-новому заработают на Киевке

Светофоры заработают в новом режиме на перекрестке улицы Киевка и Киевского проезда после ноябрьских праздников. Об этом сообщает МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

- Принято решение об увеличении времени горения разрешающего сигнала светофора для транспортного потока, двигающегося с Киевского проезда в направлении улицы Тульской с правым поворотом, - рассказали дорожники. - В настоящее время завершены монтажные работы по установке дополнительных секций светофора.

Уважаемые читатели! А где ещё, на ваш взгляд, нужно отрегулировать работу светофоров? Пишите в комментариях!