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Нет производства – нет дороги: губернатор предложил новый способ развивать село

23.10.2018 15:25 3 473 Елена Французова
Нет производства – нет дороги: губернатор предложил новый способ развивать село

В понедельник, 22 октября, на заседании областного правительства обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект рассчитан на 6 лет. На капремонт и текущий ремонт автодорог регионального значения планируется направить 1 млрд. 200 млн. рублей (по 200 млн. рублей ежегодно) из федерального бюджета и 3 млрд. 300 млн. рублей из средств Дорожного фонда области.

На эти деньги выполнят ремонт 320 километров дорог регионального значения и 321 километра дорог местного значения. Основные работы запланированы в Обнинске, Калуге и пригороде, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском и Ферзиковском районах.

- Вопрос дорог — это вечный вопрос, - заявил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - И будущие поколения о нас будут вспоминать или с благодарностью, или будут давать соответствующие негативные оценки по тому, какие дороги мы оставили. Какие заделы будут сформированы для будущего развития. Дороги - это жизнь. Без дорог ни о каком развитии говорить не приходится, ни о каком повышении комфорта для проживания.

При этом глава региона заявил, что дороги будут строить в местах наибольшей экономической активности:

- Может быть, населённый пункт, где живут меньше 1000, даже меньше 100 человек. Ну и там, как говорится, тишина и покой. Ну, и чего нарушать его! Если там ферм нет, ничего не гудит, никакого шума производственного, пожалуйста, пусть там так всё и остаётся. Дорогу строить начнем тогда, когда производство появится...  Чтобы главы сельских администраций понимали. Я не случайно сказал, когда мы на выставку приехали (Ежегодная выставка в Анненках. – Прим. автор.): «Есть молоко в районе - есть производство, есть район. Нет молока - нет района!» И думаете, как этот район возрождать. То же Барятино, если там не заняться как следует экономикой, будет Кировский район.  Вас там не останется просто. Полрайона живёт в Москве... Чем там заниматься собственно? Займитесь сельским хозяйством. Тогда будут дороги.

Уважаемые читатели! А какие дороги в Калужской области в первую очередь нуждаются в ремонте? Расскажите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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