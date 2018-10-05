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Гонки, Путин, ФСБ: гран-при Сочи глазами калужанина

05.10.2018 10:25 5 794 Даниил Марченко
Гонки, Путин, ФСБ: гран-при Сочи глазами калужанина

Сергей Дашков – предприниматель, он занимается изготовлением номерных знаков для машин. И есть у него одна, но пламенная, как гоночный мотор объёмом 1,6 литров, страсть – «Формула-1».

Анамнез

- Королевскими гонками я заболел ещё в 1992 году, как раз тогда в России только-только начались телевизионные трансляции автоспорта. А годом ранее в Формуле-1 дебютировал мой любимый пилот – великий Михаэль Шумахер, из-за которого я и влюбился в кольцевые гонки. Кроме того, что Михаэль прекрасный гонщик, он ещё и мой ровесник, поэтому я как-то особенно за него переживал. Он начинал в «Бенеттоне», а позже перешёл в «Феррари» - конюшню, за которую я болею и по сей день.

К нам в редакцию Сергей вошёл так, словно он и сам где-то неподалёку припарковал болид. Фирменная спортивная куртка, бейсболка любимой команды и даже гоночные очки: в этой экипировке он совсем недавно гулял по Сочи, где 27-30 сентября состязались лучшие гонщики планеты.

- Увидеть вживую заезды Формулы-1 было моей мечтой на протяжении 25 лет. А эту поездку я планировал с того момента, как в 2014 году появилось Гран-при России. Но тогда как-то рассудил, что на самом первом турнире будет огромный ажиотаж, и я не смогу увидеть все, что хочется. А потом всякий раз какие-то обстоятельства не давали осуществить задуманное. Зато в этот раз билеты были куплены еще в апреле, и с того момента я жил предвкушением.

15 минут славы

Семья Сергея разделяет его увлечение, и если жена может время от времени присоединиться к просмотру гонок по телевизору, то дочь уже можно назвать заядлой болельщицей.

- Она всех пилотов знает в лицо, постоянно во время трансляции подходит ко мне и спрашивает: папа, ну что, красные (традиционный цвет команды «Феррари», прим. авт.) выиграли?

При этом свой первый фанатский выезд Сергей, как и положено, совершил в большой компании друзей. По его словам, хоть это и несколько эгоистично, но ему хотелось максимально прочувствовать атмосферу больших гонок, на несколько дней забыв обо всех обязанностях главы семьи.

- Из 9 человек, полетевших в Сочи, только трое, включая меня, что-то понимали в Формуле-1, остальные присоединились скорее за компанию. Но гуляли по городу все вместе, у нас был огромный 3-метровый российский триколор с надписью «Калуга». И оказалось, что посмотреть заезды приехало много калужан, к нам часто подходили, фотографировались. Наверное, наша компания выглядела очень колоритно, потому что поснимать нас подошли корреспонденты канала «Россия-1», даже взяли мини-интервью.

Фотоохота на звёзд

- Как только мы прилетели, ребята сразу пошли в отель отдыхать, а я буквально с самолёта на трассу. Нужно было обменять электронные билеты на бумажные и получить паспорт болельщика. И хотя заезды начинались с 11 утра, я подходи где-то к 7 часам, чтобы сфотографироваться со звёздными гонщиками. Вообще знаменитостей можно было встретить либо до начала заездов, либо в отеле «Рэдиссон Блю», куда поселили почте всех участников и VIP-гостей мероприятия. Мне даже удалось перекинуться парой слов с живой легендой автоспорта Аленом Простом. Он приехал в Сочи в качестве консультанта команды «Рено», поэтому мог уделить довольно много времени поклонникам. Остальные пилоты, хотя и были более молчаливы и сосредоточены перед стартом, все равно оставались приветливы, с удовольствием делали селфи с болельщиками и раздавали автографы. Так что теперь у меня есть фото с Максом Ферстаппелем, Себастьяном Феттелем, Карлосом Сайнсом.

Себастьян Феттель и Сергей Дашков.

С Карлосом Сайнсом.

Сергей долго листает совместные снимки с кумирами на своём смартфоне. В какой-то момент вместо мужественных гонщиков рядом с ним оказывается симпатичное женское лицо.

- Это Наталья Фабричнова, знаменитый комментатор, её называют российским голосом Формулы-1. Я встретил её на улице, сразу узнал лицо и конечно же голос, а вот имя от волнения забыл, - рассказывает Сергей и достаёт билет, на котором маркером выведено «На память. Н. Ф.».

Финальный заезд

Туристические маршруты не очень волновали Сергея, но некоторые достопримечательности посетить удалось.

- В самом Сочи я был на курорте Роза Хутор, ради поездки туда даже решил пропустить свободные заезды. Понравилось в Скайпарке, я даже думал прыгнуть там со знаменитой тарзанки с высоты более 200 метров, но не решился – очень уж хотелось финал увидеть, - смеётся Сергей.

- Когда заезд стартовал, я не сразу поверил, что слышу этот рёв моторов живьём. От этого звука буквально пошли мурашки по коже. Но по-настоящему это чувствуется только на самой гонке, потому что квалификация, конечно, не вызывает такого ажиотажа, там трибуны заполнены процентов на 70, а на гонке уже яблоку негде упасть.

Я хоть и поклонник команды «Феррари», но, конечно, очень поддерживал нашего Сергея Сироткина, выступающего за «Вильямс». Как только его автомобиль проносился мимо трибун, все неистово кричали.

А после гонки я в качестве сувениров подобрал так называемые «червячки» - ошмётки резины, которые отлетают от шин и остаются на трассе. Поскольку никаких столкновений не случилось, то это был единственный трофей. а так взял бы какой-нибудь кусочек карбона.

Суета вокруг «Калуги»

Быть болельщиком на королевских гонках оказалось  довольно энергозатратно, и речь тут не только об эмоциях.

- Если бы вы знали, сколько километров я намотал на автодроме. Трибуны там расположены так, что от входа до нашей зоны расстояние было 3 км., а сама трасса, вдоль которой мы постоянно перемещались, протянулась на 6 км. А где-то за 40 минут до конца заезда мне пришлось буквально бежать 3 км. до главной трибуны, чтобы присутствовать на торжественном награждении с участием Путина. Так что пожертвовал концовкой соревнований, чтобы увидеть президента.

Конечно, присутствие ВВП и других VIP повлекло повышенные меры безопасности, порой даже чересчур повышенные.

- Со мной произошел курьезный случай. Я расстелил наш флаг на газоне и сел таким образом, что некоторые буквы оказались не видны или частично заслонены. И замечаю, что надо мной долго висит вертолет. А через какое-то время подходят 7 человек в форме ФСБ и начинают комкать флаг. На мой вопрос «что происходит?» один из них достал телефон и показал фотографию, где я на фоне флага, моя голова обведена маркером, от меня идет стрелка и написано «Капут». То есть так они слово «Калуга» прочитали. Ну потом они поняли, что это недоразумение и извинились. Вообще ни одно сообщение в районе автодрома не уходило без цензуры ФСБ, даже фотку в соцсетях без этого было нельзя разместить.

P.S.

- Когда я вернулся из Сочи,  наступило полное опустошение, но при этом я был абсолютно счастлив. В следующий раз хочу выбраться на гонки уже всей семьей. А вообще в планах посещение какого-нибудь гран-при за рубежом. Возможно, в Италии, у меня там живет друг и зовет в гости. Хочется побывать на родине «Феррари».

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Тэги: авто спорт фоторепортаж сергей дашков
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