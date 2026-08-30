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Общественный транспорт Калуги поменяет расписание из-за «Космического марафона»

30.08, 09:17
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В воскресенье, 30 августа, в Калуге стартует второй день «Космического марафона», приуроченный к Дню города.

Первый, напомним, стартовал вчера, 29 августа, с детского забега. Во второй день организаторы ждут, что в забеге примут участие около 10 тысяч человек.

В связи с массовым забегом, в Калуге меняется время и маршруты движения общественного транспорта. Они коснутся следующих маршрутов и направлений.

1. Изменения в схемах движения:

  • Троллейбусы № 18л: будут следовать по укороченному маршруту: микрорайон «Дубрава» – площадь Мира.
  • Автобусы южного направления (маршруты № 4л, 23л, 24л, 25л, 26л, 27л, 28л, 29л, 39л, 44л, 72л, 76л): в период ограничений с 09:00 до 10:30 поедут в объезд по следующей схеме: ул. Гагарина – Тульское шоссе – далее по утвержденным маршрутам – Тульское шоссе – Южный обход – Пучковский мост – ул. Болдина – ул. Никитина – ул. Степана Разина – ул. Кирова.
  • Автобусы западного направления (маршруты № 20л, 21л, 30л, 33л, 37л): будут следовать в объезд через Южный обход, а обратно вернутся через ул. Гурьянова и ул. Московскую.
  • Маршрут № 35л: полностью приостанавливает движение в период с 07:30 до 14:00.

2. Специальное временное расписание для автобусов западного направления:

Маршрут № 20л:

  • От сквера Медицинских сестер: 06:20, 06:50, 07:20, 07:45, 08:00, 09:00, 09:25, 09:40, 10:40, 11:05, 12:20, 12:45.
  • От ст. Калуга-2: 06:10, 06:55, 07:20, 08:20, 08:45, 09:00, 10:00, 10:25, 10:40, 11:40, 12:05, 13:20, 13:45.

Маршрут № 21л:

  • От сквера Медицинских сестер: 06:30, 07:45, 09:30.
  • От пос. Резвань: 06:05, 07:05, 08:50, 10:35.

Маршрут № 30л:

  • От ст. Калуга-1: 07:20.
  • От ст. Калуга-2: 08:25.

Маршрут № 33л:

  • От сквера Медицинских сестер: 06:00, 06:30, 07:05, 07:35, 08:05, 08:55, 09:25, 10:15, 10:45, 11:35, 12:05, 12:55.
  • От пос. Мстихино: 06:00, 06:30, 07:00, 07:35, 08:25, 08:55, 09:45, 10:15, 10:30, 11:05, 11:35, 12:25, 12:55.

Маршрут № 37л:

  • От сквера Медицинских сестер: 06:20, 07:05, 08:00, 08:50, 10:20, 11:10, 12:40.
  • От мкр. Куровской: 06:10, 07:00, 07:50, 09:20, 10:10, 11:40, 12:30.

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