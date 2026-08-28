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Новость дня Авто и транспорт

В Калужской области бензин будут продавать всем водителям каждое 31 число

Дмитрий Ивьев
28.08, 16:59
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Система четных и нечетных номеров будет действовать не только 31 августа, но и дальше каждое 31 число. Соответствующие изменения внесены в решение регионального оперативного штаба, сообщил 28 августа начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

По его словам, также с понедельника временный порядок отпуска топлива на АЗС, кроме установленных ранее исключений, не распространяется на автотранспорт экстренных, коммунальных, дорожных служб, «Почты России», школьные автобусы и общественный транспорт.

Ограничения на отпуск топлива на АЗС не распространяется на АЗС, расположенные на федеральных автомобильных дорогах M-3, А-130 и Р-132.

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