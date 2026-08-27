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Авто и транспорт

В Кондрово на дороге арестовали 12 машин

Дмитрий Ивьев
27.08, 12:11
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Судебные приставы 27 августа рассказали об итогах рейда, который проходил совместно с Госавтоинспекцией.

В потоке выявляли автомобили, за владельцами которых числились долги.

В итоге судебные приставы арестовали 12 машин.

- Долги граждан, чьи автомобили попали под арест, колебались в диапазоне от нескольких десятков тысяч рублей по административным штрафам до более чем миллиона рублей задолженности по алиментам, - пояснили в Управлении ФССП.

Если должники не вернут деньги, машины выставят на торги.

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