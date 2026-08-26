Проезд к онкодиспансеру в Калуге откроют до конца года

Ход работ 25 августа проверил губернатор Владислав Шапша.

- Расширяем дорогу, к существующей инфраструктуре оборудуем дополнительно еще две большие парковки, пешеходные зоны. Организуем выделенную полосу для проезда машин скорой помощи, - отметил он.

В перспективе планируется закольцевать объезд облбольницы и сделать остановку общественного транспорта около онкодиспансера.

- До конца этого года планируют уложить выравнивающий слой и открыть движение, в следующем году – завершить проект полностью, включая благоустройство, - рассказал Шапша.