Проезд к онкодиспансеру в Калуге откроют до конца года
Ход работ 25 августа проверил губернатор Владислав Шапша.
- Расширяем дорогу, к существующей инфраструктуре оборудуем дополнительно еще две большие парковки, пешеходные зоны. Организуем выделенную полосу для проезда машин скорой помощи, - отметил он.
В перспективе планируется закольцевать объезд облбольницы и сделать остановку общественного транспорта около онкодиспансера.
- До конца этого года планируют уложить выравнивающий слой и открыть движение, в следующем году – завершить проект полностью, включая благоустройство, - рассказал Шапша.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь