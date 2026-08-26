В 13 населенных пунктах калужской области появилось уличное освещение

Специалисты продолжают наращивать сети работу уличного освещения. В этом году запланировано обустройство освещения на 28 километрах в 23 населенных пунктах, рассказал глава Минтранса региона Александр Шпиренко.

Специалисты уже завершили работы и подсветили дороги в 13 населенных пунктах — в Ульяновском, Дзержинском, Думиничском, Людиновском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Кировском округах. В Кондрово в деревнях Шеняно-Слобода и Беляево сейчас ведется технологическое присоединение к электросетям. Еще в пяти населенных пунктах устраняют выявленные замечания.

По итогам года протяженность региональных дорог, оборудованных освещением, составит 395 километров.