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Авто и транспорт

В 13 населенных пунктах калужской области появилось уличное освещение

Дмитрий Ивьев
26.08, 11:35
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Специалисты продолжают наращивать сети работу уличного освещения. В этом году запланировано обустройство освещения на 28 километрах в 23 населенных пунктах, рассказал глава Минтранса региона Александр Шпиренко.

Специалисты уже завершили работы и подсветили дороги в 13 населенных пунктах — в Ульяновском, Дзержинском, Думиничском, Людиновском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Кировском округах. В Кондрово в деревнях Шеняно-Слобода и Беляево сейчас ведется технологическое присоединение к электросетям. Еще в пяти населенных пунктах устраняют выявленные замечания.

По итогам года протяженность региональных дорог, оборудованных освещением, составит 395 километров.

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