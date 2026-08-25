Глава калужского Минтранса поручил наладить круглосуточный ремонт моста в Кировском округе

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко сообщил, что ремонт моста через реку Ракитня в Кировском округе продолжается, но подрядчик отстаёт от графика.

К настоящему моменту на объекте сделали временную объездную дорогу, разобрали старый мост и начали забивать сваи. Впереди — установка опор, монтаж пролётного строения и обустройство подходов.

Чтобы наверстать упущенное время, глава Минтранса поручил организовать работы в несколько смен — теперь ремонт будут вести круглосуточно. Ситуация остаётся на контроле, отметил Александр Шпиренко.