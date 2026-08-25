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В Калуге маршруты автобусов и троллейбусов изменят из-за ночного велопробега

Дмитрий Ивьев
25.08, 15:24
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Перекрытие дорог в центре города запланировано на период с 22:30 до 23:50 28 августа.

В городской администрации сообщили, как изменятся маршруты общественного транспорта:

  • Только до 22:30 будут ходить троллейбусы номер 1л, 2л, 3л, 5л, 18л и автобусы номер 4л, 26л, 27л, 29л, 34л, 39л, 41л и 44л,
  • троллейбусы номер 8л, 9л, 10л и 17л поедут через улицы Суворова и Плеханова,
  • автобусы 8Ал, 9л и 17л поедут через Суворова,
  • автобусы номер 2л, 94л, 95л, 98л поедут через улицы Московскую, Суворова, Ленина и Баррикад,
  • автобусы № 97л будут следовать до улицы Баррикад,
  • автобусы 23л, 25л, 28л, 33л, 37л будут ходить от сквера Медицинских Сестер через улицы Октябрьскую и Академика Королева,
  • Автобусы № 30л с 22:15 до 23:50 будут ездить через улицу Гурьянова.

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