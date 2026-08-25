В Калуге маршруты автобусов и троллейбусов изменят из-за ночного велопробега
Перекрытие дорог в центре города запланировано на период с 22:30 до 23:50 28 августа.
В городской администрации сообщили, как изменятся маршруты общественного транспорта:
- Только до 22:30 будут ходить троллейбусы номер 1л, 2л, 3л, 5л, 18л и автобусы номер 4л, 26л, 27л, 29л, 34л, 39л, 41л и 44л,
- троллейбусы номер 8л, 9л, 10л и 17л поедут через улицы Суворова и Плеханова,
- автобусы 8Ал, 9л и 17л поедут через Суворова,
- автобусы номер 2л, 94л, 95л, 98л поедут через улицы Московскую, Суворова, Ленина и Баррикад,
- автобусы № 97л будут следовать до улицы Баррикад,
- автобусы 23л, 25л, 28л, 33л, 37л будут ходить от сквера Медицинских Сестер через улицы Октябрьскую и Академика Королева,
- Автобусы № 30л с 22:15 до 23:50 будут ездить через улицу Гурьянова.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь