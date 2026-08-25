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Улицы Калуги перекроют из-за ночного велопробега

Дмитрий Ивьев
25.08, 08:40
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Он состоится в центре города поздно вечером в пятницу, 28 августа.

Администрация города опубликовала график перекрытий дорог:

  • с 22:30 до 23:30 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);
  • с 22:30 до 23:30 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова) (по направлению движения);
  • с 22:40 до 23:30 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы) (по направлению движения);
  • с 22:40 до 23:30 по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Кирова (от пл. Победы до сквера Мира) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:50 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения);
  • с 23:00 до 23:50 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (по направлению движения).

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