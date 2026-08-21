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Авто и транспорт

В Калуге перекроют улицы 29 и 30 августа

Дмитрий Ивьев
21.08, 15:09
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Из‑за изменения маршрута марафона 30 августа будут перекрыты улицы как на левом, так и на правом берегу Оки.

Так, с 5:00 до 15:00 закроют для проезда набережную Яченского водохранилища — на участке от улицы Калуга‑Бор до Лаврентьевского переулка.

С 7:30 до 14:00 движение ограничат на улице Набережной, улице Калуга‑Бор и на улице Анненки — до пересечения с Беговой у поворота на областную больницу.

Кроме того, с 9:30 до 11:00 будет перекрыта улица Ромодановские Дворики (от Набережной до пересечения с Можайской), а также Можайская улица — на отрезке от Ромодановских Двориков до Тульского шоссе.

Ещё одно временное ограничение коснётся Тульского шоссе: с 10:00 до 11:00 проезд закроют на участке от улицы Генерала Попова до улицы Гагарина.

В первый день марафона, 29 августа, ограничения затронут только набережную Яченского водохранилища (от улицы Калуга‑Бор до Лаврентьевского переулка) — перекрытие будет действовать с 9:00 до 17:00.

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