Власти Калужской области прокомментировали огромные очереди за бензином

Как мы уже рассказывали, многим водителям в Калуге приходится ждать возможности заправиться по 2-3 часа.

В четверг, 13 августа, ситуацию прокомментировало министерство конкурентной политики Калужской области:

- К сожалению, во многих регионах России ситуация с бензином напряженная, а не только в Калужской области. Правительство региона обратилось к руководству топливных компаний об увеличении суточного объема отпуска топлива.