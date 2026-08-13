Власти Калужской области прокомментировали огромные очереди за бензином
Как мы уже рассказывали, многим водителям в Калуге приходится ждать возможности заправиться по 2-3 часа.
В четверг, 13 августа, ситуацию прокомментировало министерство конкурентной политики Калужской области:
- К сожалению, во многих регионах России ситуация с бензином напряженная, а не только в Калужской области. Правительство региона обратилось к руководству топливных компаний об увеличении суточного объема отпуска топлива.
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