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В Калуге водители по 2-3 часа стоят в очереди за бензином

Дмитрий Ивьев
13.08, 10:18
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За нынешнюю неделю ситуация с топливом в городе не улучшилась.

Наши читатели рассказали, что в очередях приходится стоять часами.

- Встал сегодня на рассвете специально, чтобы заправиться, - говорит калужанин Владимир. – К заправке «Роснефти» на Грабцевском шоссе очередь начиналась с площади Маяковского. В итоге заправился, но простоять пришлось два с половиной часа.

Столько же провел в очереди наш подписчик, который заправлялся на «Газпромнефти» на Правом берегу:

- Половина рабочего дня на заправку бензином - это конечно круто, - отмечает калужанин.

Три часа – с 17:30 до 20:30 - пришлось стоять еще одному нашему читателю к заправке «Газпромнефти» на Грабцевском шоссе. До этого в поисках 95-го бензина он объехал девять АЗС.

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