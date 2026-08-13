В Калуге водители по 2-3 часа стоят в очереди за бензином
За нынешнюю неделю ситуация с топливом в городе не улучшилась.
Наши читатели рассказали, что в очередях приходится стоять часами.
- Встал сегодня на рассвете специально, чтобы заправиться, - говорит калужанин Владимир. – К заправке «Роснефти» на Грабцевском шоссе очередь начиналась с площади Маяковского. В итоге заправился, но простоять пришлось два с половиной часа.
Столько же провел в очереди наш подписчик, который заправлялся на «Газпромнефти» на Правом берегу:
- Половина рабочего дня на заправку бензином - это конечно круто, - отмечает калужанин.
Три часа – с 17:30 до 20:30 - пришлось стоять еще одному нашему читателю к заправке «Газпромнефти» на Грабцевском шоссе. До этого в поисках 95-го бензина он объехал девять АЗС.
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