Аэропорт Калуги закрыли спустя 9 часов после открытия
В пятницу, 31 июля, аэропорт Калуги снова приостановил работу.
Ограничения на приём и отправку рейсов ввели днём – в 14:56. Информацию об этом опубликовала Росавиация.
Воздушная гавань в Грабцево проработала всего около девяти часов после утреннего открытия. Накануне аэропорт не работал с ночи, и рейсы возобновили только в 5 утра.
В Росавиации пояснили, что меры связаны с безопасностью воздушных судов.
Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.
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