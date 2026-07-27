Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Малоярославецком районе возбудили уголовное дело после смертельной аварии
Новость дня Авто и транспорт

В Малоярославецком районе возбудили уголовное дело после смертельной аварии

Евгения Родионова
27.07, 15:15
0 660
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 27 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.

По данным ведомства, на автомобильной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец» столкнулись автомобиль «Тойота и «Ауди». 22-летний водитель «Ауди» погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5vRUtZSnc2L2VUYWE0VFhRV3ZYZHc9PSIsInZhbHVlIjoiZk1pK2l6UTlWeVZXWStFSk1DdWFmdkVUUEtXa1NWRzBmaldyZTN5ZXVQRnZGcS9JemVreERFcGMycGlIV09pUWtwQXpyTHozaTVZeVo1c1hTaWVsU09nYS9od3BodjVEMno0ZWpUdlFvVmtkTUtid3Z5Z3BWdnRsZndRb1RHWjcyUUVQRmxOTXJjZTIzcjBXYXNSRElUQ0UxakE0R0hncVBOWHdwSDNLRG5EcGFiRkpSZE5RUTBHdG1EN29wMkJGcVczZVVPWVNMVHFlSVMwT3Z4Y1ViNzQ3cURFT2RmSmxpNDZ6cnYzbER3NGNMbWZtQW1HT1gvQXo0K2U3ejFMc2pFTCtPWmFZS01GeDlHa050UHZoaEJwVEdxL0ZXWE1Yd2o5SmNIVE5Uak5Sakx1WHBwWFVFWlA5MENqU2I3ZllGblcrM29uMnZ5dHMwaVlVZnFFUmNmVlhhSU1raEVlaE5hUHkzVUJvNWJSdWVINmkzcHQ1bU8rNkJpOGt2MnpkQW1hT0JoWTVORUtHQzBLaUw2T1ZOdWRicFdma2ZVamptQnQzeDZ5dTlaaUpwTjA4dnhQQnZwdkpNT2Q0aVVzYyIsIm1hYyI6IjUxNWEzOWY1N2ExZGIzMTUxNGQxNDE3ZDMxMjVkZTkwMGY5NWNjMzgxZDUxMGY3NDk5YTQwY2FjZjAyNmRiODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikw5MG54aWo0cFFVbm1PQWV5ZE8wZHc9PSIsInZhbHVlIjoiWE9oYVRyTVRJNVBHbWtKenllcmZlSWY3dkh0MDNKYUx4eU9QbEZFaDMwVDZmRldITUg0Sm83Si9pT1A2Ylh4dHhXSHRiTTJZdkJZM1E2Y1RXWnkvTHJHUUFReXdiUUlSazZ1a3I1dkk2bHA0Rngva3VBNVc5dU9KZlZZSHZVbWc5Rk1NUXF2TjIxM3RNZEZWZVhwR1FCd0xnY3ROWERLUnE4NlN5Tm05c1N1R0dtWUJLbWhmKzBQaFNuMnFoeEhPMnB4ZnNFWm1lSXBPZEM3TjMzYWhaVFNjQmliRHVFWGFyeEU0emNYQU93K2dpbkVzckZROVBEanhFL2xBQ0o1NEljNk1xTmI2V3YyM2daY2NidGZPVXpxcU43L1RnNi95dUlRUFBsZk51ZWYvUVdjSnVBSVR1aURqcHhJUWVGQkV2TGQxejM4NU00bVRwNDgrMDltT1BYM1hXelNmbzI3MlNaYnp3VjhEbzFpSTEwTTdCS0hSMGl2NjdzTG9uYytTN1UrdDJxUFgxK0VzczMvZnBqaW5oTVVrYTZ1L1AwZFdVWEFpR3dlSWxNUURMMVVZWW5JT1lMbzRybkJzM1hKN0RwcUx0aTBkOGlqSlFlaGlmN3NoL3EyZXFQUEIvVDlmeEJscGhFSFd2YkduRXczeHNNM2tiWExMMFZqQmhyWSswQ3ZNSGJ1bEI4bWZhVFhtdWNyRWNrVXFqa0Z1Mi9kR24vdkowT3JyN1RoQ1FWeHRKU0w4UHppVHAwdzVxTUkyUlBJSzA5N3RPOGgrUUtXY0lmN0dONnFVVWhsb1FOSFVISHVDVGxsMWRzRzZobWp2K0tLc0Q3bEk3ZW5yQWhNQyIsIm1hYyI6IjQxZDBjMjJkZDVhOTg2OTAyMjAxMGQyNmZjOGViOTM4ZDM5NTNmYTVmYTVkODdjZTlhMTNjMDNhYzdlOWM2MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+