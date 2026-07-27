В Малоярославецком районе возбудили уголовное дело после смертельной аварии

В понедельник, 27 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.

По данным ведомства, на автомобильной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец» столкнулись автомобиль «Тойота и «Ауди». 22-летний водитель «Ауди» погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.