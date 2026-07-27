В Малоярославецком районе возбудили уголовное дело после смертельной аварии
В понедельник, 27 июля, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.
По данным ведомства, на автомобильной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец» столкнулись автомобиль «Тойота и «Ауди». 22-летний водитель «Ауди» погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.
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