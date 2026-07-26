В Малоярославецком районе молодой водитель погиб в аварии
Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила прокуратура Малоярославецкого района.
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 16 часов на автомобильной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец».
Столкнулись автомобиль «Тойота и «Ауди». 22-летний водитель «Ауди» погиб на месте.
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