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В Малоярославецком районе молодой водитель погиб в аварии

Евгения Родионова
26.07, 19:40
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Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила прокуратура Малоярославецкого района.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло около 16 часов на автомобильной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец».

Столкнулись автомобиль «Тойота и «Ауди». 22-летний водитель «Ауди» погиб на месте.

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